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Россия
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

21:11  5 Июня 2017
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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Москва, 5 июня. За несколько часов в российской столице выпало более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает московское Метеобюро.

На главной метеорологической станции, расположенной на ВДНХ, выпала 15 мм осадков. Напомним, что июньская норма составляет 75 мм.  

Кроме того, из-за сильного метра в городе было объявлено штормовое предупреждение. На дежурство вышли более 350 аварийных бригад Мосводостока.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Москве останется прохладной и сырой как минимум до конца текущей недели.

#москва
Антон Зарубин
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