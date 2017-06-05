Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. За несколько часов в российской столице выпало более 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает московское Метеобюро.

На главной метеорологической станции, расположенной на ВДНХ, выпала 15 мм осадков. Напомним, что июньская норма составляет 75 мм.

Кроме того, из-за сильного метра в городе было объявлено штормовое предупреждение. На дежурство вышли более 350 аварийных бригад Мосводостока.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Москве останется прохладной и сырой как минимум до конца текущей недели.