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Россия
В России могут повысить госпошлины на загранпаспорта и водительские права

В России могут повысить госпошлины на загранпаспорта и водительские права

21:28  5 Июня 2017
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В России могут повысить госпошлины на загранпаспорта и водительские права

Москва, 5 июня. Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило повысить госпошлины, которые взимаются за оформление водительских прав нового образца и биометрических паспортов.

Как передает издание «Ведомости», комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой госпошлины на водительские права возрастут до 3000 рублей, на загранпаспорта — до 5000 рублей.

Ранее стало известно о том, что психологи предложили выдавать водительские права россиянам только после прохождения теста на агрессивность.

#загранпаспорт #права
Алексей Громов
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