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Происшествия
Британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне

21:03  5 Июня 2017
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Британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Лондон, 5 июня. Лондонская полиция назвала имена двух из трех исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

По данным ведомства, Хурам Шазад Батт является выходцем из Пакистана, однако имеет британское подданство. При этом он уже неоднократно попадал в поле зрения спецслужб, в частности, контрразведки, однако фактов свидетельствующих о том, что он готовит террористическую атаку, не было. Рашид Редуан ранее полиции известен не был. В настоящее время специалисты пытаются установить личность третьего террориста.

Напомним, в результате теракта в Лондоне погибли семь человек, 48 получили ранения, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

#теракт #полиция #лондон
Алексей Громов
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