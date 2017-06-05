Сирия: 30 человек погибли во время авиаудара международной коалиции по Ракке
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Дамаск (Сирия), 5 июня. В результате авиаудара международной коалиции по сирийской Ракке погибли 30 человек.
Согласно предварительным данным, Военно-воздушные силы возглавляемой США коалиции атаковали беженцев, которые пытались перебраться на южный берег Евфрата. Как передает телеканал Al Mayadeen, среди погибших были женщины и дети.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Сирии сравнило действия международной коалиции с преступлениями так называемого «Исламского государства»* (запрещено в России).
* Организация запрещена на территории РФ.
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