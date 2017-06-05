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Политика
Чистая победа: американские СМИ признали поражение Келли в дискуссии с Путиным на NBC

Чистая победа: американские СМИ признали поражение Келли в дискуссии с Путиным на NBC

20:44  5 Июня 2017
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Чистая победа: американские СМИ признали поражение Келли в дискуссии с Путиным на NBC

Нью-Йорк, 5 июня. Президент России Владимир Путин в интервью ведущей телекомпании NCB Меган Келли «добился над ней преимущества с помощью искусных маневров». Такую оценку беседы Путина и Келли дала газета Los Angeles Times.

«Ожидалось, что передача продолжительностью в один час станет «беседой в жестких тонах» Келли с российским лидером. Однако для Путина это оказалось детской игрой, и он продемонстрировал уклончивость в ответах и в целом презрительное отношение к Келли», — пишет газета.

При этом сама Меган Келли заявила, что сделала все, чтобы добиться от Путина нужной для себя реакции, однако не получила в ответ ничего кроме шуток.

#путин #nbc #los angeles times
Алексей Громов
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