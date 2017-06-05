Новости ДНР и ЛНР: Авдеевка без воды, экстрим-фест под Донецком, подарок из Луганска

В Избранное

Скопировать

Новороссия, 5 июня. Обстрелы ВСУ оставили Авдеевку без воды. На линии соприкосновения бойцы Народной милиции ЛНР получили подарок из Луганска. Жители контролируемых Киевом территорий Донбасса приехали на экстрим-фестиваль под Донецком. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Адвеевка осталась без воды

В контролируемой украинскими силовиками Адвеевке заканчиваются запасы воды. По сообщению украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий, воды в городе хватит только до утра вторника, 6 июня.

Следует отметить, что перебои с водоснабжением Авдеевки возникают постоянно из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Она находится в 12 километрах от Донецка, на нейтральной территории. Станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны от линии соприкосновения. 2 июня в Минобороны ДНР сообщили, что станция обесточена в результате танкового и минометного обстрела со стороны ВСУ.

Сейчас украинские власти планируют решить проблему с водоснабжением, отправив в Авдеевку партию питьевой воды. Ее раздача населению начнется завтра и будет проходить с 10.00 до 15.00. По информации Совместного центра по контролю и координации прекращения огня, переговоры между властями ДНР и украинским военным командованием о починке фильтровальной станции уже ведутся.

От школьников Луганска — бойцам народной милиции

Бойцы Народной милиции ЛНР, служащие в районе Станицы Луганской, получили трогательный подарок из Луганска. Школьники из числа активистов клуба начальной военной подготовки «Доброволец» передали военнослужащим свои детские рисунки. Картинки, изображающие мирную жизнь региона и ополченцев, стоящих на страже ЛНР, нарисовали ученики Детской академии искусств при Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Матусовского.

Казалось бы, не такой уж и большой подарок, но тем не менее, настаивают организаторы акции, здесь важен, скорее, сам жест признания.

«Мы, представители клуба «Доброволец», приехали, чтобы передать нашим военным благодарность от детей за то, что они несут службу на границах нашей родины, сказать им спасибо за то, что они у нас есть», — отметил младший инструктор клуба Иван Филипоненко.

«Для детей очень важно знать, что они находятся под надежной защитой и охраной. Конечно же, очень приятно, что где-то внутри блокпоста в минуты затишья эти рисунки будут греть души военнослужащих, которые нас защищают», — добавил он.

Донецкий экстрим

В минувшие выходные республиканский ландшафтный парк «Зуевский» стал центром масштабного спортивного события. В нем прошел экстрим-фестиваль, в котором приняли участие около полутысячи спортсменов.

Программа фестиваля была крайне насыщенной. Она включала в себя мастер-классы по слэклайну (хождение по слабо натянутой стропе), вотерлайну, хардболу, парапланеризму, скалалазанию и велоспорту. Каждый желающий мог покататься на троллее или байдарках, сыграть в пейнтбол и даже подняться в небо на мотопараплане. Любители экзотики могли попробывать себя в рыцарском турнире. Также организаторы мероприятия подготовили вечер этнической музыки, фаер-шоу и рок-концерт.

Наибольший интерес во всем этом представляет, впрочем, не сам фестиваль, а собравшаяся на нем публика. Хотя большая часть собравшихся любителей экстрима были гражданами ДНР или гостями из России, в соревновании приняли участия также и несколько жителей контролируемых Киевом территорий Донбасса.

«В ДНР на территории ландшафтного парка «Зуевский» 3–4 июня состоялся республиканский Фестиваль экстремальных видов спорта и активного отдыха «Донбасс Экстрим Фест», посвященный Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие порядка 500 человек из разных городов и районов республики, два спортсмена из РФ и трое — с временно подконтрольной Украине части Донецкой области», — говорится в сообщении, выпущенном по случаю мероприятия.