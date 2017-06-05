Столтенберг назвал вступление Черногории в НАТО «хорошим сигналом» для всех стран

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Вашингтон, 5 июня. Вступление Черногории в Североатлантический альянс (НАТО) якобы окажет положительное влияние на ситуацию на Западных Балканах. Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это также хорошо для стабильности на Западных Балканах... Вступление Черногории направляет сигнал другим странам, стремящимся к членству в организации», — подчеркнул политик в ходе выступления в Госдепе США.

Напомним, ранее стало известно о том, что Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса.