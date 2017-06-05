Сирия сегодня: Песков разоблачил фейки с химоружием, боевики растерзали тело сирийского летчика

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Сирия сегодня, 5 июня. Катар, обвиняемый арабскими государствами в связях с ИГ*, ищет защиты у России; спонсируемые США боевики оппозиции зверски растерзали тело сирийского летчика; пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков разоблачил провокации с химоружием.

Катар пошел на поклон к России

После разразившегося кризиса и разрывом отношений с Катаром рядом арабских государств министр иностранных дел этой страны позвонил главе российского МИД Сергею Лаврову. О звонке главы МИД Катара Мохаммеда Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани сообщается в коммюнике российского министерства иностранных дел.

Министры иностранных дел Катара и России провели телефонный разговор, во время которого основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом арабских государств, сообщили в российском МИД.

Собеседники выразили «серьезную обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира».

Также посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым, в ходе их беседы также обсуждался кризис, возникшей в отношениях между Катаром и рядом арабских государств.

Ранее появилась информация, что Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к бойкоту Катара присоединились Мальдивы и Маврикий. Руководство этих стран обвинило Катар в спонсировании запрещенных на территории России террористических организаций «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ*) и «Братья-мусульмане».

Напомним, ИГИЛ является главным объектом антитеррористической операции в Сирии, в которой принимают участие как Россия, Иран и другие союзники официального Дамаска, так и действующая без согласия сирийских властей возглавляемая США международная коалиция из более чем 60 стран. В коалицию, в частности, входят страны, разорвавшие отношения с Катаром.

При этом Иран уже обвинил США в провоцировании кризиса вокруг Катара. Отметим, обвинения в адрес Дохи в сотрудничестве с поддерживаемыми Ираном отрядами ополчения, воюющего против ИГИЛ, стало одним их формальных поводов для санкций ряда арабских государство против Катара.

Гибель сирийского летчика

Пилот сбитого в Сирии истребителя Су-22, принадлежащего ВВС Сирийской Арабской Республики, найден погибшим. Об этом сообщают сирийские источники Федерального агентства новостей.

Ранее появилась информация, что самолет Су-22 сирийских ВВС был сбит к востоку от Дамаска, в районе Восточный Каламун. По сообщениям источников, Су-22 рухнул в районе Аль-Даква.

Предположительно, сбитый самолет и гибель летчика — на совести боевиков так называемой вооруженной оппозиции из группировки «Львы Востока», которая воюет против законного руководства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом.

Первоначально сообщалось, что летчик успел катапультироваться, после чего боевики организовали его поиски. Позже было подтверждено, что тело сирийского летчика было буквально растерзано боевиками так называемой Свободной сирийской армии, поддерживаемой Соединенными Штатами.

Провокации с химоружием

Угроза провокаций в Сирии с применением химического оружия или с постановочными «химатаками» сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, выступая в Петербурге на ПМЭФ-2017, президент России Владимир Путин заявил, что Москва обнародовала информацию о планах некоторых сил устроить новые химатаки в Сирии, чтобы вновь обвинить в этом Башара Асада.

Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ появлялась неоднократно, рассказал Песков. По его словам, разоблачение этих планов помогло избежать новых инцидентов, аналогичных произошедшему в Идлибе в начале апреля.

Напомним, тогда сирийская оппозиция обвинила официальный Дамаск в использовании химоружия, после чего США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных сил. Дамаск и Москва утверждали, что химтака была постановочной либо химические вещества попали в атмосферу из снарядов, принадлежащих боевикам так называемой оппозиции.

Песков напомнил, что по договоренности президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы в Сирии была проведена работа по ликвидации запасов химического оружия.

«Как говорил президент РФ в своем выступлении, в том числе и в профильной международной организации ОЗХО, было констатировано, что эти запасы уничтожены, и что Сирийская Арабская Республика не обладает запасами химического оружия», — отметил Песков.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, Москва неоднократно подчеркивала, что случаи применения боевых отравляющих веществ, в том числе террористами, имели место на территории Ирака. «Владимир Путин говорил, что угроза повторения подобных провокаций, к сожалению, по-прежнему весьма актуальна», — подчеркнул Дмитрий Песков.

* Организация запрещена на территории РФ.