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Вашингтон, 5 июня. Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в штаб-квартире Госдепартамента США в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. Именно с этого момента Черногория официально стала членом НАТО. Согласно Североатлантическому договору, вступление страны в альянс происходит после передачи на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору.