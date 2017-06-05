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Политика
Госдеп США призвал страны Персидского залива урегулировать разногласия с Катаром

Госдеп США призвал страны Персидского залива урегулировать разногласия с Катаром

20:17  5 Июня 2017
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Госдеп США призвал страны Персидского залива урегулировать разногласия с Катаром

Вашингтон, 5 июня. Американская сторона призывает страны Персидского залива урегулировать свои разногласия с Катаром. Об этом заявил журналистам представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

«Мы призываем стороны найти способ урегулировать свои разногласия как можно скорее», — пояснил источник издания Reuters.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на то, что российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический скандал в Персидском заливе.

#сша #катар
Алексей Громов
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