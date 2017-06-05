Угроза по имени «Россия», или Зачем Черногория провоцирует Москву на ответные меры

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В министерстве иностранных дел России заявили о возможных мерах в ответ на враждебные действия Черногории. Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и готова ответить на основании принципа взаимности.

«В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие. Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне», — говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства России.

Напомним, что министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках помешать ей вступить в Североатлантический альянс.

Москва и Подгорица уже успели обменяться черными списками. Россия запретила въезд как минимум 70 черногорским политикам и бизнесменам, в том числе действующему премьер-министру страны Душко Марковичу и экс-премьеру, лидеру Демократической партии социалистов Мило Джукановичу. Черногория, в свою очередь, запретила въезд 149 гражданам России и Украины.

Черногория присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2014 года. После этого Россия предприняла симметричные шаги и ввела ответные санкции против Черногории.

Как будут развиваться отношения Москвы и Подгорицы после присоединения Черногории к блоку НАТО? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На мой взгляд, враждебное отношение к России со стороны Черногории продолжится. Возможно, впрочем, что таких эксцессов, как раньше, больше не будет. Что я подразумеваю под эксцессами? Высылку наших дипломатов, постоянный высокий уровень антироссийской риторики, обвинения в том, что Москва не только пытается влиять на внутреннюю политику страны, но также втайне помогает оппозиции и подталкивает ее к осуществлению государственного переворота, ухудшившиеся черногорско-сербские отношения на почве «российского фактора», многое другое. Черногория — уже де-юре член НАТО, а потому эксцессы ей не нужны. Тем не менее общая антироссийская позиция сохранится», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Почему Черногория была так открыто враждебна по отношению к России в последние несколько месяцев? Почему она сбавит обороны теперь?

«Все очень просто. Руководству страны необходимо было легитимизировать свое спорное решение о присоединении к НАТО. Черногорцам нужно было показать, что и для их страны есть внешняя угроза. Им нужно было продемонстрировать, что эта внешняя угроза имеет конкретную форму и имя — Россия. Отталкиваясь от негативного образа России, черногорские власти получили возможность уйти под натовский зонтик. Как было сказано в одной немецкой публикации по этому поводу, «Черногория выбрала демократию, Россия больше не сможет ей помешать». Ну, раз выбор сделан, раз Россия уже ничего не может, то зачем же и дальше подливать масла в огонь?» — поясняет свою точку зрения эксперт.

Разумеется, и после формального вступления страны в НАТО черногорское руководство продолжит насаждать в обществе антироссийские настроения. Подгорица продолжит выстраивать свой курс, отталкиваясь от негативного образа России. Впрочем, вряд ли такая информационная политика будет особо успешной.

«Я думаю, что в ближайшие годы общая ситуация «пятьдесят на пятьдесят» сохранится. 50% черногорцев будут выступать за атлантическую интеграцию страны, 50% — против. Пока Маркович будет у власти, правительство попытается предотвратить консолидацию протестных сил. Главное, нынешнее руководство Черногории постарается не допустить прихода оппозиции к власти с помощью парламентских выборов.Запад будет всячески поддерживать эту стратегию. В результате отношения между Черногорией и Россией будут становиться со временем все более прохладными. Впрочем, напряжение вряд ли проявится в виде эксцессов, подобных тем, что мы видели недавно», — суммирует свою позицию Владимир Брутер.