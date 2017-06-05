Интервью с президентом: почему Башар Асад уверен, что в Сирии нет химического оружия

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Лидер Сирийской Арабской Республики дал интервью индийскому телевизионному каналу «Wion TV». В своих ответах президент Башар Асад затронул темы химического оружия, поддержки ряда стран террористических организаций, действующих на территории Сирии, и возможном сотрудничестве с Индией в деле восстановления страны.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) попросил прокомментировать интервью с Башаром Асадом доктора военных наук, военного аналитик, обозревателя «Военно-промышленного Курьера» Константина Сивкова.

Эксперт считает слова сирийского лидера о том, что в Сирии нет ни химического оружия, ни средств для его производства, абсолютной правдой, а инцидент в Хан-Шейхуне 4 апреля — провокацией:

«Сирийское руководство предоставило в полном объеме на той территории, которую они контролируют, все данные по химическому оружию. Точки, где располагалось химическое оружие, были проверены международной комиссией. В других местах химическое оружие не хранилось и не могло храниться, потому что для хранения химических боеприпасов нужны специальные условия: определенный температурный режим, исключение вибраций, разрущающих корпус снарядов, ряд типовых вещей, которые характерны для хранения этих боеприпасов. Если эти условия не будут соблюдаться есть высокий риск утечки химических отравляющих веществ, которые могут привести к поражению личного состава и окружающего населения в районе хранения этих боеприпасов. На территории, которая находилась под контролем сирийской армии, таких утечек не было».

Собеседник объясняет ненужность сирийской армии химического оружия элементарной логикой:

«Сирийские вооруженные силы ведут успешные боевые действия, и применять химическое оружие, имея поддержку российских ВКС и иранских группировок, которые действуют на территории Сирии, нет совершенно никакой необходимости. Они имеют современные средства поражения противника».

По мнению Константина Сивкова, единственный, кому выгодно использование химического оружия в Сирии, — это боевики. Им необходимо отражать удары сирийских войск и других своих противников, в том числе, курдских формирований, действующих при поддержке американской коалиции. Для этого и применяется оружие массового поражения. Кроме уничтожения живой силы, террористы пытаются уничтожить и репутацию сирийской армии, обвиняя в применении их.

Кроме этого, эксперт отмечает еще одну неувязку, которая не должна была оставить и следа от обвинений в сторону Асада:

«Те примеры применения хлорсодержащих отравляющих веществ, свидетельствуют о том, что применяются такие отравляющие вещества, которые не являются боевыми ОВ. Химические смеси, которые использовались в двух последних случаях, сходны с теми, что применялись в годы Первой мировой войны. Они уже не считаются боевыми и давно сняты с вооружения. Если бы там применялись зарин, зоман, их можно было бы рассматривать как боевые. Скорее всего, боевики извлекали эти отравляющие вещества из простых бытовых химических агентов для мытья посуды, чистки полов, уничтожения насекомых».

Этот факт делает все обвинения сирийского правительства в применении химического оружия нелепыми.

Также в своем интервью Башар Асад обвинил Турцию, Катар и Саудовскую Аравию в поддержке террористов. Константин Сивков напомнил, что Саудовская Аравия курирует террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а Катар финансирует и поддерживает террористическую группировку «Исламское государство»* (запрещена РФ):

«Это безусловно сторонники тех сил, которые поддерживают террористов. Турция поддерживает туркоманов на территории Сирии, «Сирийскую свободную армию», которая является незаконным вооруженным формированием, воюющим против законного правительства Сирии на территории страны».

Сотрудничество с Индией, о котором также говорит сирийский президент в своем интервью, Константин Сивков считает вполне уместным.

«Разрушения колоссальные, Индия нейтральная сторона, которая не принимает участие в конфликте, поэтому ее участие будет очень позитивным».

* Организация запрещена на территории РФ.