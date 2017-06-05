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Путин поздравил участников Ливадийского форума с Днем русского языка

Путин поздравил участников Ливадийского форума с Днем русского языка

22:00  5 Июня 2017
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Путин поздравил участников Ливадийского форума с Днем русского языка

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем русского языка участников Ливадийского форума и международного фестиваля «Великое русское слово». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных процессах», — отметил он.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поздравил Николая Патрушева с 25-летием Совбеза России.

#путин
Алексей Громов
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