Путин поздравил участников Ливадийского форума с Днем русского языка
В Избранное
Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем русского языка участников Ливадийского форума и международного фестиваля «Великое русское слово». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Ваш значимый проект уже обрел добрые традиции, зарекомендовал себя авторитетной площадкой для профессионального обсуждения вопросов сохранения и развития русского языка, повышения его роли в мировых интеграционных процессах», — отметил он.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поздравил Николая Патрушева с 25-летием Совбеза России.
Комментарии