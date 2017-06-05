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Новости Сирии
Появились первые кадры с места крушения истребителя ВВС Сирии под Дамаском

Появились первые кадры с места крушения истребителя ВВС Сирии под Дамаском

19:49  5 Июня 2017
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Сирия

Дамаск, 5 июня. Самолет правительственных сил Сирии был сбит в 50 километрах к востоку от Дамаска, сообщают сирийские СМИ.

Боевики атаковали МиГ-23 ВВС Сирии из зенитных орудий в результате чего самолет потерпел крушение. Истребитель упал в 15 километрах к востоку от населенного пункта Бир-Касаб между Тель-Даква и аэропортом Думир. В первоначальных сообщениях говорилось, что пилоту удалось катапультироваться, однако, позднее в Сети появились фотографии погибшего пилота и фрагменты истребителя.

Потерпевший крушение МиГ-23 осуществлял воздушные удары по позициям террористов в горах Таль Дакве, чтобы не позволить им перекрыть пути снабжения сирийской армии.

#сирия #боевики #ввс сирии #миг-23
Алексей Громов
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