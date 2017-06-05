Посла Катара приняли в МИД России

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Москва, 5 июня. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов принял посла Катара Фахда аль-Аттыйю. Об этом сообщили официальные представители МИД РФ.

«Посол изложил оценки и соображения катарской стороны в связи с кризисной ситуацией, возникшей в отношениях между Катаром и рядом других арабских государств» — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани кризис в Персидском заливе.