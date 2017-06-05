В политике — как и в физике: Россия предупредила Черногорию об ответных действиях

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Москва, 5 июня. Российские власти предупредили Черногорию о зеркальных мерах в ответ на враждебную политику Подгорицы.

В министерстве иностранных дел России обратили внимание на поток «дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России», которые последовали со стороны Черногории за день до завершения процедуры вступления республики в НАТО.

«В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Представители МИД возложили всю ответственность за ухудшение отношений Черногории с Россией на Подгорицу, которая присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.