Серфить, читать и путешествовать в Москву: новые возможности петербургского метро

В Избранное

Скопировать

Летний туристический сезон начался в Санкт-Петербурге с приятных нововведений, которые пришлись ровно ко дню рождения города на Неве и к масштабному международному форуму (ПМЭФ), а также предварили Кубок конфедераций. В городском метрополитене стало удобнее и приятнее ездить. Почему — узнаете из материала Федерального агентства новостей.

Бесплатный Wi-Fi под землей — предмет гордости москвичей и зависти петербуржцев — с 30 мая появился на четвертой, «оранжевой», ветке Петербургского метрополитена. Сеть доступа получила название MT_FREE (по имени компании «Максима-телеком»): наклейки с этим знаком теперь есть на каждом вагоне поездов, следующих по линии «Спасская» — «Улица Дыбенко».

По сообщению метрополитена, в первый же день работы к новой сети подключились 2330 пассажиров. На странице питерской подземки в социальной сети есть отзывы недовольных пользователей, которым не удалось «посерфить» в Интернете под землей, но в момент, когда к Wi-Fi подключился корреспондент ФАН, сеть работала отлично.

Проект оснащения метрополитена бесплатным интернет-подключением осуществляет компания «Максима-телеком» без привлечения бюджетных средств. Как стало известно в дни проведения ПМЭФ-2017, компания получит от Сбербанка кредит в размере около 800 млн рублей на запуск мобильного Интернета на остальных ветках метрополитена.

Мощность сети позволит обслуживать до 200 подключений в каждом вагоне, а система авторизации разрешит привязывать к одному номеру телефона до пяти электронных устройств. В официальных сообщениях метрополитена говорится о том, что для подключения к MT_FREE необходимо войти через портал госуслуг, но нам удалось подключиться более удобным способом: вводом телефонного номера и подтверждением по смс.

Ровно к окончанию Международного книжного салона в самом читающем городе России на той же оранжевой ветке вновь появилась «Мобильная библиотека», на изучение которой можно тратить бесплатный «подземный» интернет-трафик. Литературный поезд, который в прошлом году курсировал по первой линии метро, легко узнать по красочному оформлению, а внутри можно подключиться к российской электронной библиотеке «ЛитРес». При первом посещении бесплатно предоставляются для скачивания на любой гаджет или чтения онлайн 100 книг, входящих в топ-лист продаж: 50 современных произведений, 35 книг классической литературы и 15 книг петербургских писателей Валерия Попова, Сергея Носова и Николая Коняева. Список книг петербургских авторов обещают расширять по мере выхода новых изданий. Теперь, скачав книгу во время поездки по четвертой линии, можно продолжить чтение в дороге на другом транспорте.

Еще одного новшества давно ждали те, кто живет на две столицы: со 2 июня поступила в продажу объединенная транспортная карта «Подорожник-Тройка» на одном носителе. Более года разработчики решали ряд технических и технологических вопросов, чтобы карты могли считываться турникетами двух городов, не перекрывая друг друга. Московская объединенная карта сохранила классический дизайн «Тройки» — русскую упряжку из трех коней на синем фоне, а петербургский проездной получил новый облик с символами обеих столиц. Новый проездной уже появился в кассах метрополитена, расположенных рядом с Московским и Ленинградским вокзалами: в Петербурге это «Площадь Восстания», а в Москве — «Комсомольская», но в дальнейшем карты можно будет приобрести на всех станциях.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на то, что единые карты «Тройка-Подорожник» окажутся особенно востребованы во время проведения в России крупнейших футбольных турниров — Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и чемпионата мира по футболу в 2018 году. В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга может войти и подмосковная «Стрелка».