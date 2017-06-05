Петербургские ученые открыли маркер агрессивности саркомы

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Группа ученых из НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова открыла связь между обнаруженным в саркомах антигеном NY-ESO-1 и продолжительностью жизни пациентов с такими опухолями. Это открытие позволит выявлять больных с высоким риском рецидива еще до начала лечения и подбирать им терапию, не теряя времени на проведение стандартной и малоэффективной в их случаях «химии». О своем открытии российские ученые рассказали 4 июня на онкологической конференции в Чикаго. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

О результатах исследования петербургских ученых и его значении для медицины корреспонденту ФАН рассказал один из участников исследовательской группы, научный сотрудник НИИ онкологии и исполнительный директор ассоциации онкологов СЗФО Антон Барчук.

По словам ученого, сам белок NY-ESO-1 был открыт американскими учеными еще в 1997 году. Но за прошедшие двадцать лет никто не описал его влияние на выживаемость пациентов с саркомой. Впервые это сделала группа ученых петербургского НИИ онкологии.

Отметим, саркома — это очень агрессивная злокачественная опухоль, которая может поражать кожу, мягкие ткани, внутренние органы и нервную системы человека. На сегодняшний день известно около 100 различных видов сарком.

«Антиген NY-ESO-1 встречается примерно в 25-30% всех изученных на сегодняшний день опухолей. А в одном из подвидов сарком обнаруживается в 80 случаях из 100. И нашей задачей было выявить, отличаются ли пациенты, у которых в опухоли найден или не найден этот антиген, по рискам рецидива и по выживаемости. Нам удалось проанализировать результаты лечения в нашем НИИ почти всех больных с саркомой. Исследование проводилось в течение пяти лет. В результате выяснилось, что наличие в опухоли белка NY-ESO-1 свидетельствует о большой агрессивности саркомы и о плохом прогнозе выживаемости больного. И это открытие очень важно для подбора метода лечения», — рассказал Антон Барчук.

По словам Барчука, исследование показало, что пациентам, у которых выявлен белок NY-ESO-1, назначать стандартную химиотерапию не имеет смысла, так как она будет малоэффективна.

«К сожалению, в мире очень мало новых препаратов для лечения саркомы, поэтому в клиниках чаще всего ведут речь о стандартной химиотерапии. Мы увидели, что для больных, у которых выявлен антиген NY-ESO-1, стандартное лечение оказывается малоэффективным. А значит, необходимо, не теряя времени, находить более современные способы лечения, в частности — иммунотерапевтические. Нужно предлагать таким пациентам участвовать в клинических исследованиях новых препаратов, предназначенных для лечения опухолей, содержащих этот белок. Мы убеждены, что наше исследование подтвердит важность поиска эффективных методов лечения больных с NY-ESO, а пациентам будет предлагаться участие в клинических исследованиях новых иммунопрепаратов», — подчеркнул Антон Барчук.

Онколог также отметил, что NY-ESO-1 — это не единственный белок, который изучался в НИИ онкологии в ходе проведенного исследования. Таких белков было несколько, но на данный момент только наличие или отсутствие NY-ESO-1 показало различие при оценке риска рецидива.

Результаты этого исследования были озвучены 4 июня химиотерапевтом НИИ онкологии Юрием Комаровым на крупнейшей в мире онкологической конференции ASCO в Чикаго.

«Получены первые результаты, свидетельствующие о роли изучаемого нами опухолевого белка — антигена NY-ESO-1. Но это только часть нашей работы. Надеемся, в ближайшее время мы сможем сообщить еще об одном неописанном ранее маркере плохого прогноза у пациентов с саркомой», — подчеркнул Барчук.

Отметим, на конференцию Американской ассоциации клинической онкологии ежегодно в качестве стендовых докладов отбираются от трех до пяти оригинальных исследований из России.