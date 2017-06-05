В центре лучевой терапии в Петербурге получен первый пучок протонов из гентри

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В первом в России клиническом центре протонной лучевой терапии, строящемся в Санкт-Петербурге, получен первый протонный луч на выходе из гентри — устройства, которое будет направлять поток протонов точно в злокачественную опухоль пациента. Работающие на объекте представители компании-производителя Varian убедились, что оборудование инсталлировано безошибочно и поэтому первый пациент получит лечение в срок — в начале октября 2017 года. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Строительство центра протонной терапии онкологической клиники МИБС началось летом 2013 года, а в июне 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Санкт-Петербурга и Медицинским институтом Березина Сергея (МИБС), признающее данный проект стратегическим для города.

Через год в здании центра был установлен циклотрон производства Varian Medical Systems и начался монтаж оборудования. В марте 2017 года получен первый физический пучок протонов на выходе из циклотрона. А сегодня инженерами и учеными пройдена вся цепочка по пути движения частиц и получен протонный луч на выходе установки в лечебной комнате. Таким образом, строительство центра вступило в решающую фазу.

Событие, значимое для медицины Петербурга, прокомментировал для ФАН Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС.

«Сегодня наша команда получила протонный луч в лечебной комнате, на выходе из гентри. Это открывает нам дорогу к последнему этапу — клиническому испытанию установки, когда мы с помощью специальных фантомов подтвердим, что поток протонов с точностью до долей миллиметра попадает в намеченную цель. И только когда мы будем уверены, что все делаем правильно, сможем лечить первого пациента. Согласно нашим планам, это должно произойти 1 октября текущего года. За четыре года мы прошли огромный путь, осталось совсем чуть-чуть», — сказал Столпнер.

Отметим, что протонная терапия — это самый современный, эффективный и щадящий метод лучевой терапии, при котором для разрушения ДНК раковых клеток используются протоны. В отличие от фотонов, использующихся в традиционной лучевой терапии, протоны способны выделять всю свою энергию точно в опухоли. Убивая злокачественные клетки, они практически не облучают близлежащие органы и ткани. Как следствие, к минимуму сводятся риски всевозможных осложнений, увеличиваются сроки жизни онкологических больных и качество их жизни.

Как отмечают онкологи, протонная терапия не создает предпосылок для развития вторичного рака, в то время как после обычной фотонной лучевой терапии риск развития новой опухоли через 10-15 лет очень высок. Поэтому во всем мире протонная терапия применяется в первую очередь для лечения детей. Она также позволяет лечить опухоли, расположенные в непосредственной близости от критически важных органов.

Протонный центр сможет лечить ежегодно до 800 человек. Общий объем инвестиций МИБС в создание Центра — 7,5 миллиардов рублей. Как сообщили ФАН в пресс-службе компании, на строительство протонного бара ушло 20 тысяч кубометров бетона. Толщина стен и перекрытий в отдельных местах достигает 4,5 метров. В толще бетона проложено 6 километров коммуникационных каналов, через которые протянуто более 60 километров электрических кабелей различного диаметра.