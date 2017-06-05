Сирия сегодня: армия Асада ведет бой с ИГ в Дейр эз-Зоре, спецоперация САА по освобождению Хамы

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Сирия, 5 июня. Правительственные войска Сирии ведут ожесточенные бои с ИГ* на южных окраинах города Дейр эз-Зор, САА начала спецоперацию по освобождению от боевиков Хамы, министр по вопросам национального примирения САР прибыл в провинцию Эс-Сувейда с визитом. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ожесточенные бои САА с ИГИЛ* в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии с воздуха вступили в ожесточенное боестолкновение с боевиками «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на южных окраинах города Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Как передает корреспондент, третий день подряд военные Сирийской арабской армии (САА) ведут бои с группировками в районах Панорама, Аль-Макабер, Теллет Сириател и окрестностях базы, где располагается 137-й полк САА. По имеющимся данным, бойцам армии Башара Асада удалось сбить принадлежащий экстремистам беспилотник, уничтожить множество оснащенных крупнокалиберными пулеметами автомобилей, а также ранить и ликвидировать большое количество боевиков.

Среди нейтрализованных радикальных исламистов были опознаны подданные Кувейта — Абу Касем Аль-Мтейри и Абу Мухаммад Аль-Ахмади, Саудовской Аравии и Марокко — Абу Хадиджа Аль-Джазрави и Абу Осман.

Спецоперация САА в провинции Хама

Сирийские военные при поддержке Национальных сил обороны и ВВС САР начали спецоперацию против боевиков ИГ в восточной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

После того как военная авиация «подготовила район» к наступлению военных авиаударами, а позиции боевиков были обстреляны ракетами и артиллерией, подразделения САА начали штурм района вдоль нефтепровода, что на юго-востоке от города Акареб, и вошли в район Шейха Хилала.

К югу от Шейха Хилала сирийские военные захватили районы Шахд-8 и Шахд-9. К юго-востоку от Акареба они получили контроль над восемью высотами, тем самым захватив всю целевую зону.

Фактически САА теперь достигла тех позиций «Исламского государства», где расположены города Абу-Ханая и Абу-Хабилал. Если военные продолжат наступление, то до конца дня населенные пункты могут перейти под правительственный контроль.

Согласно источникам Al-Masdar, сирийские войска несут минимальные потери, в то время как число ликвидированных боевиков растет с каждым днем.

Визит в Эс-Сувейду

Министр по вопросам национального примирения Сирийской Арабской Республики Али Хайдар прибыл в провинцию Эс-Сувейда с визитом, встретился с губернатором провинции и представителями религиозных обществ, сообщает агентство SANA.

По его словам, проблема взятых в плен боевиками и пропавших без вести сирийцев будет решена в ближайшее время. Он также добавил, что благодаря успехам на поле боя сирийских военных и союзных сил ускоряются темпы национального перемирия в провинциях, что ведет к скорейшему возвращению мирного населения в родные дома.

Хайдар также отметил, что сознательность жителей Эс-Сувейды уберегла провинцию от террористов, сохранив на территории региона мирную жизнь.

* Организация запрещена на территории РФ.