Маврикий стал второй неарабской страной, разорвавшей дипотношения с Катаром

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Дубай, 5 июня. Республика Маврикий вслед за рядом арабских стран и Мальдивами объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке экстремизма и вмешательства во внутренние дела государств.

Как пишет саудовский портал «Аджиль», Маврикий стал второй неарабской страной после Мальдив, разорвавшей дипсвязи с Катаром.

В понедельник, 5 июня, ряд стран, в том числе Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн, разорвали отношения с Катаром, обвинив его во враждебных действиях и поддержке терроризма, сообщает Ura.ru. Арабская Коалиция исключила Катар из числа участников операции в Йемене из-за финансирования «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Аль-Каиды» после предложения Дохи по выстраиванию отношений с Ираном.

* Организация запрещена на территории РФ.