Петербуржец отправил «Почтой России» две гранаты в США

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Санкт-Петербург, 5 июня. Житель Петербурга отправил в США посылку, внутри которой находились две гранаты от подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Боеприпасы были обнаружены при проверке багажа сотрудниками авиационной безопасности аэропорта «Пулково» с помощью специального досмотрового оборудования. Посылка должна была идти транзитом через Париж.

Саперы уже изъяли гранаты для последующей их ликвидации. Данные отправителя были переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.