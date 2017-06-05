Лавров обсудил с главой МИД Катара кризис в Персидском заливе

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Москва, 5 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани. Об этом проинформировали официальные представители российского внешнеполитического ведомства.

В ходе диалога стороны обсудили конфликт между Дохой и странами Персидского залива.

«Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов», — отметили в МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно о том, что дипломатические отношения с Катаром разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия и Мальдивы.