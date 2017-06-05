Шойгу провел тренировку моряков Каспийской флотилии во время визита в Астрахань

В Избранное

Скопировать

Астрахань, 5 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу лично провел тренировку с экипажем малого ракетного корабля Каспийской флотилии «Град Свияжск» в ходе своего визита в Астрахань.

Командующий флотилией Сергей Пинчук рассказал главе оборонного ведомства об итогах подготовки моряков в зимний период времени и о планах по модернизации судов. По его словам, к 2020 году соединение будет перевооружено на 76%.

Напомним, что осенью 2015 года корабль «Град Свияжск» впервые принял участие в реальных боевых действиях, когда нанес удар крылатыми ракетами по позициям боевиков в Сирии.