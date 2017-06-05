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Новости Сирии
Сирия: 10 боевиков «ан-Нусры» погибли при подрыве на фугасе в провинции Идлиб

Сирия: 10 боевиков «ан-Нусры» погибли при подрыве на фугасе в провинции Идлиб

19:01  5 Июня 2017
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Сирия: 10 боевиков «ан-Нусры» погибли при подрыве на фугасе в провинции Идлиб

Тегеран, 5 июня. Не менее 10 террористов были уничтожены и ранены в результате подрыва на управляемой мины, которая была заложена на дороге в районе города Хан-эль-Сабал в северо-западной части Сирии. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, боевики запрещенной в России террористической организации «Ан-Нусра»  были уничтожены боевиками террористической группировки «Ахрар аш-Шам», деятельность которой также запрещена на территории РФ.

Издание отмечает, что в последнее время стычки террористических группировок в провинции Идлиб приобрели системный характер. Ранее один из влиятельных командиров террористической группировки «Ахрар аш-Шам» был убит неизвестными в городе Салькине в северо-западной части провинции Идлиб.

#сирия #террористы #боевики
Алексей Громов
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