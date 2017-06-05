Легендарный Nissan Patrol уходит с российского авторынка

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Москва, 5 июня. Японская компания Nissan приняла решение о прекращении поставок внедорожников Patrol на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили официальные представители автопроизводителя.

«В целях оптимизации продуктовой линейки в России и следуя выбранной стратегии с упором на кроссоверы, производящиеся в стране, компания приняла решение остановить поставки Nissan Patrol из Японии», — цитирует заявление пресс-службы «Российская газета».

Согласно предварительным данным, Nissan сконцентрируется на продвижении моделей Qashqai, X-Trail и Murano.

Как ранее сообщало издание URA.RU, в первом квартале 2017 года в список самых угоняемых автомобилей в РФ попал Nissan Almera.