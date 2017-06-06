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Новости Сирии
Ингушские полицейские вернулись с авиабазы «Хмеймим»

Ингушские полицейские вернулись с авиабазы «Хмеймим»

10:11  6 Июня 2017
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Ингушские полицейские вернулись с авиабазы «Хмеймим»

Магас, 6 июня. Батальон военной полиции из Ингушетии обеспечивал безопасность на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Пресс-служба главы Ингушетии сообщила, что батальон военной полиции вернулся домой без потерь. Подразделение было сформировано из бойцов спецназа, все военнослужащие, которые отправились в Сирийскую арабскую республику с миротворческой миссией, являются добровольцами.

Ингушские полицейские вернулись с авиабазы «Хмеймим»

Чествование военных полицейских состоялось  в Троицком гарнизоне в Ингушетии. Глава Республики выразил благодарность военнослужащим. Один из сотрудников, нуждавшийся в улучшении жилищных условий, получил ключи от новой квартиры.

#сирия #хмеймим #ингушетия #военная полиция
Алексей Громов
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