Добрый день убийцам: в Сербии протестующие сорвали пронатовский фестиваль

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В результате протестов сербской патриотической молодежи в Белграде был сорван фестиваль «Миредита — Добар ден». Название фестиваля — фраза «Добрый день» на албанском и сербском языках. Официальной его целью было ознакомление жителей сербской столицы с культурой Косово. Фактической — постепенное внушение им, что это независимое государство.

Сербские натисты — так здесь именуют немногочисленных сторонников вступления страны в НАТО — проявили удивительное усердие в раскрутке фестиваля. При этом везде утверждалось, что это не политическое, а сугубо культурное мероприятие.

Организатором фестиваля выступила очень странная контора — Центр культурной деконтаминации (CZKD). Практически во всех европейских языках «деконтаминация» означает процесс уничтожения паразитов и микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности. Никакого отношения к культуре это слово из профессионального лексикона микробиологов не имеет.

В вышеуказанном центре долго отделывались общими фразами типа того, что «целью фестиваля является создание традиции сотрудничества в культурном пространстве, что внесет немалый вклад в нормализацию отношений между Белградом и Приштиной» и так далее и тому подобное. Однако на прямой вопрос, что и как они собираются культурно обеззараживать, в конце концов был получен ответ: современная сербская культура заражена ненавистью к албанцам, и от этого надо избавляться.

Сразу возник другой вопрос. А стоит ли тратить деньги на решение проблемы, которая имеет чисто эстетическое значение? Все же албанцев в Сербии никто не убивает. Логичнее было бы провести такой фестиваль в Косово, откуда ежемесячно приходят сообщения об убитых сербах. В ответ последовала обтекаемая фраза, что центр не исключает такой возможности.

Однако в это трудно поверить. Достаточно посмотреть на список организаций, которые финансируют фестиваль. Это отделение фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса в Косово, фонд братьев Рокфеллер, фонд Чарльза Стюарта Мотта, министерство культуры Косово и другие подобные организации, пропагандирующие так называемые евроатлантические ценности.

Ясно, что фестиваль был задуман как идеологическое мероприятие с целью приучения сербов к мысли, что Косово — независимое от их страны государство. Борьба за отрыв этого края от Сербии началась в 1999 году бомбардировками НАТО. Ее победной точкой станет дипломатическое признание Косово Белградом.

Все это хорошо понимают в сербском патриотическом объединении «Заветници». Его участники принесли на открытие фестиваля большой транспарант со словами на сербском: «Добрый день убийцам. Доброй ночи памяти. Косово — это Сербия». У многих в руках были цветные фотографии зверств албанских боевиков над сербским населением Косово и таблички с описанием этих зверств. Кроме флагов Сербии, было несколько российских флагов, слышалась русская речь. Участники протеста пели сербские патриотические песни, скандировали: «Косово — сердце Сербии». В этом их поддержали прохожие. Вскоре четверо организаторов фестиваля вышли с явно заранее изготовленным транспарантом «Стыдно ненавидеть», но эта четверка никак не смогла остановить всеобщий протест.





С большим трудом началась работа фестиваля. Любопытно, что в зале находились в основном журналисты и протестующие с фотографиями албанских жертв. Другая публика практически отсутствовала. Была представлена книга «Хочу, чтобы меня услышали», в которой были собраны слезные истории албанок, изнасилованных сербскими солдатами. Интересно, что во всех них отсутствовали указания даты и места преступления, что исключало проверку их правдивости. Также непонятно, как такая антисербская книга может улучшить отношения между народами, в том числе и культурные.

Окончательно испортил настроение организаторам фестиваля Милош Стойкович, потребовавший, прежде чем восстанавливать культурные связи, вернуть ему дом в Косово, из которого его выгнали албанцы.







На следующий день, 1 июня 2017 года, фестиваль с двуязычным названием проходил в белградском Доме молодежи. На этот раз часть молодежи из объединения «Заветници» надела черные майки с эмблемой УЧК («Армия освобождения Косово» — военизированная организация, боровшаяся за независимость и моноэтническую составляющую Косово в 90-е годы ХХ века) и установила перед входом во дворец бутафорские торговые прилавки, украшенные флагами США, Албании и НАТО. С них символически продавали главные продукты косовского экспорта: проституцию в самых извращенных формах, наркотики трех видов, оружие оптом и в розницу, а также человеческие органы. Продажей последних прославился нынешний президент Косово Хашим Тачи.



В этот раз пришло значительно больше возмущенных сербов, чем в первый день. Было ясно, что их будет еще больше, если фестиваль продлится до 3 июня 2017 года, как было задумано. Поэтому мероприятие фактически самоликвидировалось.

Известная сербская натистка Анита Митич, глава одной из организовавших фестиваль организаций — «Молодежной инициативы за права человека» — в интервью «Свободной Европе» заявила о своем возмущении бездействием сербских властей. Почему, мол, они не борются с теми, кто насильно срывает фестиваль?

Однако ее обвинения, мягко говоря, не соответствуют действительности. За два дня патриоты не только никого не побили, но даже не толкнули. Более того, они абсолютно не мешали любому желающему пройти на фестиваль. Просто таких почти не было. Протестующие сербы выражали свое отношение к провокационному мероприятию, но совсем не мешали его работе. Конечно, огорчение Аниты Митич понять можно: западным спонсорам не понравится, что на выделенные деньги вместо пронатовской акции прошла манифестация в поддержку сербского патриотизма и антинатовских сантиментов.

Вместе со всем фестивалем было сорвано и его главное событие: визит бывшего президента Косово Атифете Яхьяги. В связи с этим косовский министр по диалогу Эдита Тахрири направила протест руководству Европейского союза. Однако по договору с ЕС Сербия взяла на себя обязательства только свободного передвижения официальных лиц Косово и при этом не была обязана обеспечивать их безопасность. А ведь именно в этом сербское правительство обвиняет косовский министр.

Яхьяги приезжать в Сербию никто не запрещал, да и охранять ее было не от кого. Другое дело, что после произошедших событий ее приезд потерял всякий смысл.

В связи с этим хотелось бы посоветовать евробюрократам посетить Киев и попытаться там провести фестиваль культуры Новороссии с такими же целями и с аналогичным названием. На Украине, где, по их мнению, соблюдаются все демократические принципы, они смогут в полной мере насладиться так любимыми ими толерантностью, строгим соблюдением законов и, конечно же, безопасностью. Конечно, если вернутся живыми и не окажутся в мусорном баке с зеленкой на лице.