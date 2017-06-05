Причиной стрельбы в Орландо стал конфликт офисных работников

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Орландо, 5 июня. Стрельбу в американском городе Орландо (Флорида) устроил офисный работник из-за конфликта на работе. Трагедия произошла в офисном центре, расположенном неподалеку от университета Фулл Сейл.

В результате стрельбы погибли пять человек — четверо скончались на месте, один — в больнице. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. Представители местной полиции не связывают данное происшествие с террористической деятельностью, сообщает «Свободная пресса». Отметим, что аналогичная трагедия произошла в Орландо ровно год назад, когда неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе.