Абсолютно русская земля: известный блогер о самых сильных впечатлениях от Крыма

В Избранное

Скопировать

Несмотря на непростые времена и дискриминационные законы, принимаемые относительно Республики Крым как в Киеве, так и в некоторых западных столицах, жители полуострова ни на секунду не усомнились в своем выборе, сделанном три года назад в феврале-марте 2014 года. Напомним, тогда более 90% крымчан высказались на референдуме за то, чтобы Крым и вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.

На трехлетние Русской весны в Крыму побывал российский блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о флешмобе, запущенном Манукяном в поддержку российской певицы Юлии Самойловой, которую украинские власти не пустили на «Евровидение» за то, что она посещала Крым без «разрешения» киевских властей. Тогда Манукян поддержал Самойлову акцией в соцсетях под названием: «Я тоже был в российском Крыму».

«Теперь буду везде и всегда рассказывать про удивительный Крым. Я там впервые побывал на трехлетие воссоединения с Россией и теперь эту тему уже не оставлю», — написал Вадим Манукян.

Федеральное агентство новостей, как говорится, поймало Вадима на слове: мы попросили его вспомнить о своих ощущениях при посещении Крыма. По словам блогера, так сложилось, что он не посещал полуостров ни в советское время, ни после распада СССР, когда там хозяйничала Украина. Так что впервые он посетил Крым только в этом году, на трехлетие воссоединения полуострова с Россией.

«Я решил напитаться крымским воздухом, почувствовать атмосферу праздника, который там происходил в эти дни, — отметил Манукян. — Я хотел увидеть тех, там живет, кто принимал участие в референдуме три года назад, ощутить всю эту атмосферу, увидеть лица людей, почувствовать их единение, которое в те дни там ощущалось особенно остро».

По словам блогера, одно из самых сильных впечатлений от посещения Крыма — это природа полуострова, которую бережно сохраняют, в том числе в национальных парках. Одно из уникальных мест Крыма — это сафари-парк «Тайган», который находится в Белогорском районе, на берегу Тайганского водохранилища.

«Тайган» — это один из самых знаменитых парков «больших кошек» в Европе, — рассказал Вадим. — Это крупнейший в Европе питомник львов, которых там более шестидесяти, еще там живет 40 тигров и сотни других животных. Одной из целей моей поездки в Крым было как раз посещение этого парка, потому что мне давно хотелось увидеть это чудо. Я слышал, что там животные ходят рядом с людьми, и каждый может подойти и погладить льва, меня всегда интересовала тема единения человека с природой. И то, что я там увидел, превзошло все мои ожидания».

По словам Вадима, увиденное в «Тайгане» его просто потрясло, он подружился с основателем сафари-парка — директором Ялтинского зоопарка «Сказка» Олегом Зубковым. Теперь Манукян старается помогать Зубкову в решении возникающих из-за бюрократической неразберихи проблем.

«После «Тайгана» я совершил блиц-поездку по полуострову, — продолжил рассказ Вадим Манукян. — Я посетил Ялту, прогулялся по набережной, ощутил морской воздух и еще больше убедился, что Крым — это абсолютно русская земля. Там у меня возникло чувство полного единения с этими людьми, не было какого-то отчуждения, неловкости, неудобства. Там все время ощущаешь, что ты находишься в родном для себя месте. Там есть ощущение, что ты дома».

По словам Манукяна, его акция «Я тоже был в российском Крыму», запущенная в Facebook, имела целью не только поддержку российской исполнительницы: блогер хотел объединить всех россиян, которые поддерживают воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

«Граждане России не должны бояться высказывать свою позицию по Крыму и стесняться того, что они туда ездят, — отметил Манукян. — В российской конституции, четко записано, что Крым и Севастополь — это регионы Российской Федерации, а значит, нам не указ законодательные акты других стран. И не важно, от кого исходят эти «запреты» — от Украины, или какого-либо другого государства».

О том, как Вадим Манукян советует реагировать на украинские санкции к тем, кто без ведома Киева посещает Крым, читайте в ближайшее время в материале Федерального агентства новостей.