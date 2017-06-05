Ситуация с Катаром может усложнить переговоры по Сирии в Астане — платформа «Дамаск»

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Дамаск, 5 июня. Дипломатический конфликт между Катаром и рядом государств может негативно отразиться на процессе переговоров по Сирии в Астане, заявил представитель платформы сирийской оппозиции «Дамаск» Тарек Ахмад.

«Мне кажется, это может повлиять на следующий раунд переговоров в Астане. Эту встречу поддерживают Россия, Иран и Турция», — заявил он РИА Новости, отметив, что Турция и Иран, вероятно, встанут на сторону Катара. Дальнейшее развитие конфликта может усложнить ситуацию вокруг Сирии, дополнив все противостоянием Стамбула и Тегерана против Каира и Эр-Рияда.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов и дестабилизации обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад сообщил, что новый раунд переговоров по САР в Астане пройдет 12-13 июня. На встрече должны собраться страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция, Иран. В переговорах также должны принять участие вооруженная оппозиция Сирии, представители сирийских властей, наблюдатели — США, ООН, Иордания.