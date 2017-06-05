Двое детей выпали из багажника движущейся машины в Сочи

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Сочи, 5 июня. Видеорегистратор автомобиля в Сочи записал, как двое детей вываливаются из багажного отделения движущегося хэтчбека на дорогу. Малыши чудом не попали под колеса машин, следующих сзади.

Согласно предварительным данным, за рулем хэтчбека Volvo находилась 39-летняя мать детей. В отношении нее был выписан административный протокол «Нарушение правил перевозки людей».

Трехлетняя девочка была доставлена в местную больницу с травмами. О состоянии ее здоровья информации на данный момент нет. Второй ребенок не пострадал.