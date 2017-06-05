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Сирия, 5 июня. Армия САР продвигается вглубь контролируемых ИГ* территорий к востоку от Пальмиры, уничтожая технику радикалов. Боевики ССА** сбили сирийский самолет на краю пустыни к юго-востоку от Дамаска. Бойцы SDF**** захватили еще семь населенных пунктов на западе от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела артиллерийский обстрел позиций исламистов вблизи города Хараста к северо-востоку от Дамаска; приблизилась к городу Ас-Сухна к востоку от Пальмиры, уничтожив танки, военные пикапы и ракетные установки ИГИЛ*; заняла поселение Расм Аль-Тина и несколько ключевых позиций на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пытается сдержать натиск армии САР на востоке от Пальмиры, ведя огонь из противотанковых ракетных установок; утратило контроль над девятью деревнями в окрестностях иракского города Баадж; потеряло 21 боевика в ходе противостояния с армией Ирака в районе Аль-Шафаа города Мосул.

Курды: захватили поселки Бир Хашим, Яаруб, Аднания, Абу Сус, Сеггура, Хатония и Хави Хауа Аль-Гарбия в западных окрестностях Ракки, продолжают бои с ИГИЛ у деревни Хави Хауа Аль-Шаркия.

Сирийская свободная армия (ССА): сбила самолет МиГ-21 ВВС Сирии в пустынной области Даква в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), одной из крупнейших оппозиционных организаций, сбили самолет Су-22 ВВС САР в пустынном районе Даква к юго-востоку от Дамаска, передает новостной портал Qalaat Al Mudiq. Отмечается, что пилота обнаружено не было. Скорее всего, он успел катапультироваться. Позже другой оппозиционный источник в соцсети Twitter (@osoudalshrqia), обнародовал фото сбитого бомбардировщика. Однако на представленных фото были запечатлены обломки самолета МиГ-21. Еще через несколько часов агентство Qalaat Al Mudiq сообщило, что пилот все же погиб, катапультировавшись слишком поздно.

Тем временем столкновения в Восточной Гуте возобновились. Как утверждает подконтрольный исламистским группировкам источник, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла опорные пункты радикалов в окрестностях прифронтового города Хараста, расположенного к северо-востоку от Дамаска. С этого направления боевики регулярно проводят обстрелы мирных районов на столичной окраине, нарушая тем самым условия меморандума, вступившего в силу 6 мая.

Провинция Хомс

По информации сирийского новостного центра Damascus Now, правительственные ВВС заметно активизировали деятельность к востоку от Пальмиры, где продолжается освободительная операция армии САР. Бомбардировщики нанесли авиаудары по укрепрайонам сил «Исламского государства»* в районе нефтяных месторождений Арак и Аль-Хейль, а также в окрестностях города Ас-Сухна, ключевого оплота террористов в регионе. Кроме того, ВВС САР провели бомбардировку опорных пунктов боевиков к юго-востоку от древнего города — в районе высоты Тель-аль-Фарри, где на прошлой неделе шли ожесточенные бои. Сообщается, что в результате серии боевых вылетов было уничтожено несколько танков, бронированных автомашин, оснащенных пулеметами, и ракетных установок. Сведения о потерях ИГИЛ в живой силе в данный момент устанавливаются.

Согласно данным агентства Qalaat Al Mudiq, подразделениям правительственной армии и «Хезболлы» удалось с тяжелыми боями несколько продвинуться вглубь занимаемых террористами ИГ территорий в восточном направлении от Пальмиры. Боевики тем временем пытаются сдержать наступление союзных сил, ведя массированный огонь из противотанковых ракетных установок.

Кроме того, радикалы «Исламского государства», рассчитывая отвлечь правительственные силы от основного театра военных действий, провели минометный обстрел контролируемого армией САР прифронтового города Джубб Аль-Джарра к востоку от Хомса. Как передает Damascus Now, несколько гражданских лиц были ранены, точные данные пока формируются.

Провинция Ракка

Как сообщает местный новостной канал в Telegram, в результате очередного боевого вылета самолетов ВВС международной коалиции в направлении Ракки вновь пострадало местное население. Мощному удару подвергся район старого моста столицы провинции. Согласно данным источника, в ходе бомбардировки были ранены и убиты десятки мирных жителей, среди них были женщины и дети. Точные сведения о количестве убитых и нанесенном инфраструктуре города ущербе пока выясняются. Сегодня утром сообщалось, что в результате артиллерийских ударов со стороны бойцов Демократической армии Сирии (SDF), поддерживаемых Вашингтоном, и боевых налетов ВВС коалиции был нанесен огромный материальный ущерб северной части административного центра провинции.

Отряды демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны (YPG) еще несколько приблизились к Ракке с запада. Так, отряды SDF и YPG зачистили от террористов ИГИЛ поселения, расположенные в окрестностях недавно захваченного курдами населенного пункта Рабия. Так, под контроль войск операции «Гнев Евфрата» перешли деревни — Бир Хашим, Яаруб, Аднания, Абу Сус и Сеггура. Об этом сообщил информационный Twitter-канал (@wafanews82).

Позже курды продолжили развивать преимущество в боях на этом направлении, выбив отряды боевиков ИГ из населенных пунктов Хатония и Хави Хауа Аль-Гарбия, передает медиа-центр Raqqa 24. Сейчас демократическая армия и курдские формирования YPG атакуют в направлении поселения Хави Хауа Аль-Шаркия. Таким образом, штурмовые отряды курдов теперь находятся всего в трех километрах от Ракки, условной столицы «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирийские войска наступают на укрепрайоны ИГИЛ на востоке провинции Хама сразу на нескольких направлениях. При этом военные источники передают информацию о новых успехах сирийских военных в этом регионе. Так, согласно данным на странице в сети Twitter (@watanisy), подразделения САА выбили террористов из населенного пункта Расм Аль-Тина к востоку от города Ас-Саан. Таким образов, сирийская армия несколько отодвинула боевиков от «дороги жизни». В связи с этим движение на участке Саламия – Итрия было возобновлено.

Кроме того, части армии Сирии, действующие к востоку от Саламии, также добились определенного успеха, несколько продвинувшись вглубь оккупированных территорий и отбив ряд ключевых опорных пунктов боевиков. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) другой военный источник.

Провинция Хасака

Мирные жители, бежавшие из иракского города Мосул, где разворачивается освободительная операция армии Ирака и международной коалиции, продолжают прибывать в безопасные зоны Сирии. Так, в течение двух последних суток в лагерь Аль-Хоул в районе города Хасака прибыло около 850 иракских беженцев, передает портал ANF News. Представители администрации лагеря при этом отмечают, что на границе получения доступа на территорию САР ожидают еще несколько тысяч граждан Ирака. Кроме того, администрация выразила надежду на то, что международные гуманитарные организации окажут необходимую помощь и поддержку в условиях растущего числа беженцев.

Ирак

Бойцы шиитских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби», действующие против ИГИЛ совместно с правительственной армией Ирака, продолжили кампанию по освобождению территорий у сирийско-иракской границы. Ранее ополченцы освободили город Баадж. В ходе последних столкновений, как передает агентство Iraqi News, от террористов ИГ были целиком зачищены еще девять деревень, находящихся на окраинах города.

На западе Мосула тем временем также продолжаются ожесточенные военные действия. Правительственные силы зачищают последние районы города, частично или полностью остающиеся под контролем «Исламского государства». Наиболее жестокие столкновения в настоящее время идут в районе Аль-Шафаа. Согласно данным Iraqi News, иракскими военными был убит 21 радикал террористической группировки. Потери правительственных войск пока не оглашались.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)