Ирак: 100 тысяч детей проживают в подконтрольных ИГИЛ районах Мосула
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Нью-Йорк, 5 июня. Приблизительно 100 тысяч детей проживают в тех районах иракского города Мосул, которые контролируют боевики так называемого «Исламского государства»*. Об этом заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ираке Питер Хокинс.
«Дети погибают, получают ранения и используются в качестве живого щита», — подчеркнул он.
Напомним, ранее стало известно о том, что иракские военнослужащие ликвидировали в Мосуле более 20 боевиков «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в России).
* Организация запрещена на территории РФ.
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