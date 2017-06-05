Хама: три базы ИГ уничтожены около Саламии

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Саламия, 5 июня. Сирийские правительственные войска зачистили от «Исламского государства»* обширные территории на востоке провинции Хама.

Столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят в нескольких районах Хамы. Сирийские источники отмечают, что поддержку наземным войскам оказывают ВВС Сирии. За минувшие выходные сирийские летчики уничтожили три крупные базы боевиков к востоку от города Саламия.

Местные источники отмечают, что боевики «Халифата» несут серьезные потери. Бои продолжаются в районе Акариб, Калиб и Абу-Хабилат. Массированные артиллерийские и ракетные обстрелы позволили разрушить маршруты поставок припасов «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.