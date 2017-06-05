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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 5 июня.

Пользователи Сети уличили во лжи так называемых экспертов из международной группы Bellingcat, которые пытались представить новые факты в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Пользователи Сети разоблачили фейк Bellingcat о «Буке», сбившем MH17 в Донбассе.

ИГ* (организация запрещена в России) прорвало оборону САА под Дейр эз-Зором, ранен бригадный генерал САА Иссам Захреддин. Сирия новости 5 июня 07.00: ИГ прорвало оборону САА под Дейр эз-Зором, ранен генерал САА Иссам Захреддин.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен таинственный объект над немецкой антарктической станцией Neumayer III. НЛО был снят на камеру утром 2 июня. Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО.

Известная советская и российская певица Алла Пугачева перенесла серьезную операцию на сосудах. Алла Пугачева перенесла срочную операцию на сердце.

Бойцам Вооруженных сил ДНР удалось уничтожить украинского снайпера, использовав крупнокалиберный пулемет «Утес». Отбыл к Бандере: опасный снайпер ВСУ ликвидирован в Донбассе.

Духов день: когда отмечается в 2017 году, история схождения святого духа, народные традиции, что можно и что нельзя делать. Духов день — 2017: когда отмечается, история и традиции, что можно и что нельзя делать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрыв дипломатических отношений шести арабских стран и Мальдивской республики с Катаром является их внутренним делом. Сирия: ИГ сдает позиции, Вашингтон и Эр-Рияд назначают Катар козлом отпущения.

Эксперты автомобильной отрасли составили очередной рейтинг автопопулярности, опубликовав топ лучших кроссоверов страны до 800 тысяч рублей. Стал известен топ лучших кроссоверов России до 800 тысяч рублей.

За время военной операции в Сирии одержано немало побед. Однако нет войны без потерь: за почти два года Вооруженные силы РФ потеряли более 30 военнослужащих, имена которых стали новыми примерами героизма и мужественности. Жизнь за мир: о героизме российских военнослужащих в Сирии.

Международная группа ученых предположила, что сверхпроводящие космические струны могут генерировать быстрые радиовсплески, которые некоторые исследователи принимают за сигналы инопланетян. Ученые уловили в космических струнах источник инопланетных сигналов‍.

* Организация запрещена на территории РФ.