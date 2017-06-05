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Происшествия
Стрельба в Орландо: полиция ликвидировала убийцу

Стрельба в Орландо: полиция ликвидировала убийцу

18:02  5 Июня 2017
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Стрельба в Орландо: полиция ликвидировала убийцу

Орландо, 5 июня. Сотрудники полиции ликвидировали мужчину, который открыл огонь в промзоне американского города Орландо. В результате погибли пять человек, включая самого стрелка, сообщает телеканал WFTV со ссылкой на шерифа штата.

По словам стражей правопорядка, инцидент со стрельбой не был терактом. Как стало известно, между мужчиной и его коллегами произошел конфликт, после чего начались «разборки с оружием».

В данный момент место происшествия оцеплено.

Ранее сообщалось, что появились первые кадры с места расстрела людей в Орландо. 

#стрельба #орландо
Алексей Громов
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