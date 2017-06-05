Стрельба в Орландо: полиция ликвидировала убийцу

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Орландо, 5 июня. Сотрудники полиции ликвидировали мужчину, который открыл огонь в промзоне американского города Орландо. В результате погибли пять человек, включая самого стрелка, сообщает телеканал WFTV со ссылкой на шерифа штата.

По словам стражей правопорядка, инцидент со стрельбой не был терактом. Как стало известно, между мужчиной и его коллегами произошел конфликт, после чего начались «разборки с оружием».

Authorities confirm the situation in Orlando is completely contained, the community is not in danger https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/w1YnBQ7WXD — CBS News (@CBSNews) June 5, 2017

В данный момент место происшествия оцеплено.

Ранее сообщалось, что появились первые кадры с места расстрела людей в Орландо.