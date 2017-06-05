Стрельба в Орландо: полиция ликвидировала убийцу
Орландо, 5 июня. Сотрудники полиции ликвидировали мужчину, который открыл огонь в промзоне американского города Орландо. В результате погибли пять человек, включая самого стрелка, сообщает телеканал WFTV со ссылкой на шерифа штата.
По словам стражей правопорядка, инцидент со стрельбой не был терактом. Как стало известно, между мужчиной и его коллегами произошел конфликт, после чего начались «разборки с оружием».
#UnitedStates— UNews agency (@UnewsAgency) June 5, 2017
'Multuiple fatalities' in a shooting attack in #Orlando of #Florida#FloridaShooting pic.twitter.com/0BI5uVa3l5
Authorities confirm the situation in Orlando is completely contained, the community is not in danger https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/w1YnBQ7WXD— CBS News (@CBSNews) June 5, 2017
В данный момент место происшествия оцеплено.
Ранее сообщалось, что появились первые кадры с места расстрела людей в Орландо.