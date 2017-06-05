Курский вице-губернатор подозревается в получении недвижимости в виде взятки

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Курск, 5 июня. Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, который подозревается в получении взятки недвижимостью. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие полагает, что в 2015 году Зубков получил от строительной компании недвижимость стоимостью в 1 млн рублей. В обмен чиновник оказал содействие в получении положительного заключения для ввода в эксплуатацию дома, который не отвечал ряду требований.

«Мы не комментируем, мы просто говорим, что факт есть, человек задержан», — пояснила ТАСС представитель региональной администрации Наталья Лымарь.