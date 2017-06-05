Донбасс: запасы питьевой воды в Авдеевке полностью исчерпаны

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Киев, 5 июня. В подконтрольном украинским силовикам городе Авдеевка заканчивается питьевая вода, запасов хватит только до утра вторника. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины.

«Воды в резервуаре хватит на вечер 5 июня и утро 6 июня. По информации СЦКК, в настоящее время идет процесс согласования ремонтных работ, которые должны начаться сегодня вечером. Госслужба по чрезвычайным ситуациям готова принять участие в разминировании», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня Донецкая фильтровальная станция частично остановила работу из-за повреждений, которые были получены в результате обстрела со стороны ВСУ. В настоящее время Донецк получает воду в ограниченных объемах. Подача воды в Авдеевку была полностью прекращена.