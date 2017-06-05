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Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

17:46  5 Июня 2017
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Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Нью-Йорк, 5 июня. Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили представители Национального управления США по аэродинамике и исследования космического пространства NASA.

Стыковка корабля произошла примерно в 09.52 по времени Восточного побережья США. Корабль был запущен с помощью ракеты Falcon 9 в субботу с космодрома на мысе Канаверал.

Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Dragon доставил на МКС 2,7 тонны грузов: продовольственные продукты, материалы для проведения 250 научных экспериментов.

Грузовой корабль пробудет на орбите до 2 июля, затем он вернется на Землю с результатами научных экспериментов, которые были проведены на борту комплекса. Ожидается, что грузовой корабль приводнится в Тихом океане, недалеко от северной части полуострова Калифорния.

#мкс #dragon
Алексей Громов
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