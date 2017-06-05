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Общество
Власти Москвы показали, как будут выглядеть новые квартиры в домах по программе реновации

Власти Москвы показали, как будут выглядеть новые квартиры в домах по программе реновации

17:46  5 Июня 2017
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Власти Москвы показали, как будут выглядеть новые квартиры в домах по программе реновации

Москва, 5 июня. Власти Москвы обнародовали буклет, в котором представлены образцы квартир, предназначенные для участвующих в программе реновации москвичей.          

По словам представителей городской администрации, все квартиры будут с полной отделкой — линолеумом, ламинатом, обоями, а также с плиткой в ванной комнате. Кроме того, в новых квартирах будут пластиковые окна и лоджии и видеокамеры в подъездах.

Зона вокруг дома будет благоустроена по всем правилам — детские площадки во дворах и зеленые аллеи в кварталах, сообщает «Парламентская газета». Ожидается, что в ближайшее время стандарты будут утверждены постановлением правительства Москвы.

Геннадий Плющев
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