Хомс: «Охотники на ИГИЛ» отразили крупную атаку террористов около Пальмиры

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Пальмира, 5 июня. Спецназ сирийской армии «Охотники на ИГИЛ»* подверглись нападению «Исламского государства»* около трассы Хомс-Пальмира.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали позиции «Охотников» около высоты 681 на востоке провинции Хомс. Отмечается, что данное нападение было частью разведывательного рейда исламистов.

Боевики «Халифата» не оставляют надежды отвоевать у правительственных сил авиабазу Т-4 (Тияс), которая является форпостом Сирийской арабской армии и основным бастионом около освобожденной Пальмиры. Трасса Хомс-Пальмира также является стратегически важным маршрутом снабжения ВС САР.

* Организация запрещена на территории РФ.