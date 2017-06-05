Крушение MH17: как Bellingcat отчаянно пытается спасти репутацию Украины

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Международная команда блогеров-расследователей Bellingcat опубликовала якобы новое доказательство того, что малайзийский Boeing, пролетавший над Донбассом в 2014 году, был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» российского происхождения. Пользователи социальных сетей быстро уличили горе-расследователей во лжи. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Что же это за доказательство? На сайте Bellingcat опубликовали фотоальбом механика, который как будто бы попал в Интернет в феврале 2015 года. На одном из снимков этого альбома и изображен зенитно-ракетный комплекс «Бук» с бортовым номером 332. Казалось бы — вот оно, недостающее российское звено, сейчас расследование пойдет в нужную сторону! Но в этом снимке очень быстро обнаружились нестыковки.

Во-первых, пользователи обращают внимание на отражение комплекса в луже, которое не совсем зеркальное. Во-вторых, фотография имеет явные следы редактирования в фотошопе. «Человек на переднем плане явно вмонтирован», — пишут они.

Bellingcat продолжает кормить хомячков дерьмом, вернее фотошопом. Внимание на номер установки и его отражение в луже. pic.twitter.com/QMVqm7VHZm — Голос Мордора (@spacelordrock) June 5, 2017

То есть ситуация складывается очень странная: за основу версии о причинах крушения Boeing взяты показания украинской стороны, материалы группы Bellingcat (их уровень вы уже поняли, да?) и строго засекреченные данные американской разведки. При этом все российские данные были проигнорированы, включая результаты натурного эксперимента специалистов корпорации «Алмаз-Антей» и данные первичного радиолокатора, обнародованные Москвой. Согласитесь, избирательность странная.

«Очередное «расследование» Bellingcat бессмысленно комментировать, поскольку уже давно эти горе-расследователи ничего серьезного в качестве доказательств не предлагают — кроме очередной выковырянной из соцсетей фотографии, отредактированной в фотошопе. Куда более внимательно я бы рассмотрел документы, якобы имеющие отношение к СБУ и опубликованные недавно в российских СМИ. Из них становится ясно, что сразу после установления факта крушения малайзийского Boeing под Донецком Украина проводила операцию по ликвидации улик на месте падения самолета. Любопытно, что Киев попытался сделать вид, будто бы этих публикаций не было: с украинской стороны не прозвучало внятных опровержений достоверности документов. Не исключено, что сегодняшний вброс Bellingcat является как раз попыткой заретушировать репутационный ущерб Украины из-за публикации российских СМИ», — комментирует для ФАН политолог Максим Жаров.

По словам же другого военного эксперта Юрия Лямина, все эти так называемые «расследования» уже давно превратились в чистую политику. Выдвигаемые там причинно-следственные связи носят весьма натянутый характер и больше похожи на попытку притянуть факты к реальности.

Всему расследованию при этом придается атмосфера дикой таинственности. Около 147 документов (а это примерно четверть) остаются под грифом «Секретно».

«Эти следователи пытаются высосать сенсацию из пальца, хотя уже все понятно: кто сбил, зачем сбил, откуда подлетел. Наши средства космической связи на схеме все это показали: самолет был рядом. Все это документально оформлено, но Запад не хочет признавать эти факты. Есть летчик, который сбил этот самолет, он спихивает все на «Бук». Да, подошел самолет, произвел пуск, отлетел назад, разочарованно сел на Украине. Кого хотел сбить — не сбил, перепутал расцветку малайзийского борта с расцветкой нашего флага. И в это время недалеко через границу летел наш высокопоставленный начальник. Не дай бог удалось бы — дело также спустили бы на тормозах», — комментирует летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Он напоминает, что Киев в подобных ситуациях всегда «идет в отказ».

«Даже когда украинцы сбили Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь» над Черным морем в 2001 году, они долго отказывались признать свой пуск ракеты, хотя в то время один из генералов фактически проболтался об этом запуске. Причем после попадания украинцы тогда мгновенно свернули учения в Крыму. Вот и сейчас никто ничего не признает. Так бывает, когда расследование выгодно только одной стороне. Сейчас российский след ищут везде: и в выборы мы вмешались в США, и вот Boeing сбили. Все под тайной завесой. Все только против России гонят волну. Такая нам досталась участь», — резюмирует Красноперов.