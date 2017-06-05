«Доброе утро, Америка»: связана ли стрельба в Орландо с массовым убийством в ночном гей-клубе Pulse

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В городе Орландо, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия. По данным местной полиции, стрельба привела к многочисленным жертвам, а стрелок был ликвидирован. Американские СМИ уже ищут связь произошедшего со стрельбой в ночном клубе Pulse. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По данным телеканала Fox News, стрельба началась в 09.00 утра по местному времени у склада близ Форсайт-роуд, неподалеку от кампуса университета Фулл Сейл, в результате чего погибли четверо человек. По данным полиции, стрелок был ликвидирован — он стал пятым погибшим.

WATCH: The @NYSE holds a moment of silence to honor victims of the London terror attack. pic.twitter.com/xzxBPGUJr2 — FOX Business (@FoxBusiness) June 5, 2017

Как ранее было сказано в официальном Twitter-аккаунте шерифа округа Ориндж, стрельба привела к «многочисленным жертвам». Также сообщается, что ряд автострад в Орландо перекрыты. На месте преступления работают полиция и «федералы». Власти сообщают, что не связывают произошедшее с терроризмом.

Как сообщает Fox News, стрельба произошла ровно за неделю до годовщины массового убийства в Орландо. Напомним, что 12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, после чего взял посетителей в заложники. В ту ночь погибло 49 человек, еще 53 посетителя были ранены. Заложники были освобождены в ходе полицейской операции, а напавший — ликвидирован. Ответственность за массовое убийство на себя взяла террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ, запрещена Верховным судом РФ).

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что стрельба в клубе Pusle может быть связана с произошедшем сегодня в Орландо инцидентом.

«С моей точки зрения, эти события вполне могут быть связаны и приурочены к годовщине стрельбы в Орландо. Аналогичные случаи имели место в США. В 1992 году произошло чудовищное преступление в местечке Уэйко, штат Техас. Там существовала тоталитарная секта «Ветвь Давидова» с харизматичным лидером. Секта базировалась на ранчо. Американские правоохранительные органы решили проверить, что там происходит и в результате все, кто там находился, включая детей, были сожжены. Ровно три года спустя — в 1995 году — американец Тимоти Маквей взрывает здание федеральных органов власти имени Альфреда Марра в городе Оклахома-Сити, где погибли 168 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет. Считается, что это было протестом против действия американских властей три года назад. Это тот случай, когда одно преступление нельзя оправдать другим. Преступник получил смертную казнь, и он того заслуживает. В данном случае это может быть ответом на события, происходившие год назад: кто-то из американских экстремистов решил напомнить о своем существовании, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Давайте не будем забывать, что это могло быть реакцией на поведение президента Дональда Трампа, который в очередной раз решил запретить въезд в США представителям некоторых стран Ближнего Востока и Африки. Это преступление могло быть протестом против указа и напоминанием о существовании тех самых представителей (мусульман. — Прим. ФАН) на территории Америки. Но это лишь мое предположение, давайте дождемся фактов».

Напомним, что президент США Дональд Трамп оспорил действия федеральных судей, отменивший его запрет на въезд в США гражданам шести стран, где преимущественно исповедуют ислам: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Накануне экс-советник администрации президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что указ Трампа «контрпродуктивен». По ее словам, этот запрет вовсе не делает жизнь американских граждан безопаснее, напротив, американцы настраивают против себя тех мусульман, которые проживают на территории Соединенных Штатов Америки.

Для справки

Осада «Маунт Кармел» — ранчо, принадлежавшего членам религиозной секты «Ветвь Давидова» — силами ФБР и Нацгвардии США длилась с 28 февраля по 19 апреля 1993 года. Жителей ранчо заподозрили в нарушении закона об оружии. Силовая операция продолжалась 51 день и закончилась пожаром. В результате погибло 82 члена секты, включая более чем 20 детей, и четверо агентов Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Согласно официальным данным, причиной пожара был поджог, однако критики этой версии считают, что причиной мог послужить слезоточивый газ «Сирень», который был применен во время штурма.

* Организация запрещена на территории РФ.