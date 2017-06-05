Вучич назвал Путина мировым лидером
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Белград, 5 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин играет одну из ведущих ролей в мировой политике. Так считает новый глава Сербии Александр Вучич, который в понедельник встретился со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным.
По словам Вучича, Путин делает то, что нужно народам Сербии и РФ.
«Путин является мировым лидером», — подчеркнул сербский политик.
Напомним, ранее председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин указал на то, что Москва должна укрепить торгово-экономические связи с Белградом.
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