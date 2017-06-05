Дейр эз-Зор: бойцы САА сбили беспилотник ИГИЛ в районе Панорама

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Дейр эз-Зор, 5 июня. Правительственные войска Сирии ведут ожесточенные боестолкновения с «Исламским государством»* на юге осажденного города Дейр эз-Зор.

Военные источники сообщили, что бои не прекращаются уже три дня. Армейцы сдерживают атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Панорама, Аль-Макабер и около базы 137-го полка. Отмечается, что военным удалось сбить вражеский БПЛА, уничтожить несколько «тачанок» боевиков, а также ликвидировать несколько десятков террористов.

Среди ликвидированных боевиков «Халифата» опознаны несколько граждан Кувейта, Саудовской Аравии и Марокко.

* Организация запрещена на территории РФ.