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Россия
Россияне хотят спросить у Путина о рок-музыке, футболе и усталости

Россияне хотят спросить у Путина о рок-музыке, футболе и усталости

17:28  5 Июня 2017
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Россияне хотят спросить у Путина о рок-музыке, футболе и усталости

Москва, 5 июня. Россияне просят президента России Владимира Путина рассказать о любимой рок-группе, а также о любимом предмете в школе. Соответствующие вопросы пришли на сайт программы «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным».

Кроме того, жителей России интересует, не устал ли Путин на президентском посту, что он думает о грядущем Чемпионате мира по футболу, проблемах школьного образования, коррупции и низком уровне зарплат.  

Прямая линия с главой государства состоится 15 июня. По словам пресс-секретаря президента, по разным каналам поступило более 100 тыс. вопросов.

#путин
Геннадий Плющев
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