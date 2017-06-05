Звон мечей в Дейр-эз-Зоре: как террористы ИГ взломали оборону правительственных сил Сирии

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В выходные ситуация вокруг осажденного Дейр-эз-Зора резко перешла в критическое состояние. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), высвободив часть резервов из Ракки, пошли на штурм позиций правительственных сил и сумели продвинуться в районе Аль-Панорама.

Как гарнизон осажденного Дейр-эз-Зора пытался сдерживать натиск террористов ИГИЛ* – в материале Федерального агентства новостей

Кровавая Панорама

Первые сообщения о тяжелых боестолкновениях в Дейр-эз-Зоре между отрядами правительственных сил и террористами ИГИЛ стали поступать в воскресенье, 4 июня. Согласно данным агентства Fars News, террористы предприняли массированную атаку на позиции правительственных сил в южных предместьях Дейр-Эз-Зора – в районе Аль-Панорама и в непосредственной близости от базы 137-ой бригады Республиканской гвардии САА.

На протяжении всего дня поступали крайне противоречивые сообщения о ситуации в Дейр-эз-Зоре. Источники в Twitter наперебой сообщали о том, что террористы ИГ*, несмотря на плотный огонь сирийской армии, все же продвинулись на данном направлении. К середине дня ситуация стала ясна окончательно: террористам не удалось полностью захватить район Аль-Панорама, однако в ходе прорыва боевики заняли здание бывшей школы вождения в Дейр эз-Зоре.

Ночью 5 июня террористы пошли ва-банк: подтянув свежие резервы из осажденной Ракки, боевики ИГ прорвали оборону САА на вершине Таль Умм-Аббуд. Военные источники отмечают: если боевики ИГ захватят эту точку полностью – то это блокирует южный вход в Дейр эз-Зор и расчленит территорию, контролирую правительственными силами.

#DeirEzzor: video showing #ISIS backed by a T-55 & a mounted 122 mm gun taking control of Driving School near Panorama Area, S. of Brig. 137 pic.twitter.com/xNzREpfBpr — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 4, 2017

На данный момент боевики находятся под плотным огнем с воздуха: ВВС Сирии и ВКС России совместно «утюжат» террористов вдоль основного маршрута передвижения ИГ в Аль-Панораме. Однако в ответ террористы ИГИЛ ведут мощные обстрелы опорных пунктов армии Сирии в районе больницы Аль-Асад на юге Дейр эз-Зора.

Живого места не останется

Откуда у террористов «Исламского государства»* появились силы для нового броска на Дейр-эз-Зор? Военные эксперты отмечают: командование ИГ, понимая, что в скором времени столица их квази-«халифата» Ракка падет под натиском коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), пытаются расчистить себе новую «столицу» в Дейр-эз-Зоре. Однако для того, чтобы вновь выстроить «халифат», террористам необходимо сровнять город с землей и выбить оттуда гарнизон сирийской армии.

Как отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, боевики ИГИЛ при первой же возможности направляют накопленный потенциал на активные боевые действия. Другое дело, что с Дейр-эз-Зором просто так, с лету, у боевиков ИГ ничего не выходит – защитники города знают, что им некуда отступать, и поэтому дерутся за троих.

«Дейр-эз-Зор уже давно является костью в горле у боевиков, ибо анклав уже отразил несколько штурмов, а потери при их провале у "черных" были существенными. В нынешней ситуации, когда рушится фронт в Алеппо и Ракке, а шииты занимают северо-западные районы Ирака, новое наступление на Дейр-эз-Зор конечно не улучшит стратегическое положение Халифата, но может позволить ему в случае удачного развития событий напоследок громко хлопнуть дверью».

#Syria #DeirEzZor The Newest Photos of Brigadier General Issam Zahreddine Were uploaded 10 hours ago by a #SAA #SyrianArmy Soldier. pic.twitter.com/5wLUyxlWtM — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 4, 2017

Однако сейчас, над Дейр-эз-Зором нависла серьезная угроза: оборона просто может не выдержать многолетнего воздействия – и тогда случится непоправимое. По неподтвержденным данным, в ходе боев 4-5 июня в Дейр-эз-Зоре был ранен бригадный генерал САА, командующий 104-й бригадой Республиканской гвардии Иссам Захреддин – «лицо» обороны города на протяжении последних трех лет. В этой ситуации, гарнизону сирийской армии остается только уповать на своевременную поддержку с «большой земли».

Эксперт: Вся нагрузка упала на Дейр-эз-Зор

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, коммерческий директор «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, гарнизон Дейр-эз-Зора удерживает город по многим причинам. Во-первых, город – последний бастион армейских сил на богатой ресурсами территории восточной Сирии. А во-вторых, солдаты знают, что в случае поражения отступать им некуда.

«Дейр-эз-Зор уже три года находится в осаде боевиков псевдо-«халифата». Его значение огромное: если мы посмотрим на карту боевых действий – мы увидим, что это богатый нефтеносный район. И тот, кто владеет Дейр-эз-Зором – тот контролирует эту территорию. Поэтому такие упорные бои».

Как отмечает эксперт, ИГИЛ пытается полностью подчинить себе непокорный анклав в Дейр-эз-Зоре, и на текущий момент поддержка с воздуха – единственная возможность сдержать натиск боевиков.

«Понятно, что террористы пытаются выпихнуть подразделения сирийской армии для того, чтобы полностью контролировать эту территорию. И поддержка гарнизона снабжением, боеприпасами, продуктами, является жизненно важной. Ведь, помимо военнослужащих, в городе есть еще и часть мирных жителей, которые вместе с солдатами разделяют трудности этой осады».

Однако Алексей Леонков подчеркнул: если сирийская армия не прорвется к Дейр-эз-Зору и не деблокирует город – защитники не смогут удерживать этот бастион до скончания времен.

«Все, что возможно в данном случае, уже предпринимается – снабжение, эвакуация. Но с другой стороны, этот город долго находиться в осаде не сможет – слишком велика нагрузка, укрепления сильны – но недостаточно. И поэтому необходимо как можно скорее частям сирийской армии и иранского ополчения освобождать город».

* Организация запрещена на территории РФ.