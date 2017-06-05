Терри Гиллиам 17 лет снимал фильм о Дон Кихоте‍

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Лос-Анджелес, 5 июня. Голливудский режиссер Терри Гиллиам закончил снимать «Человека, который убил Дон Кихота» через 17 лет после начала работы нам фильмом. Об этом Гиллиам сообщил на своей странице в Facebook.

«Простите за долгое молчание», — извинился режиссер. Он также поблагодарил всю съемочную команду и тех, кто верил в него.

Отметим, что это один из самых длинных проектов в истории современного кинематографа. Работа над картиной началась еще в 2000 году. Тогда съемочная команда столкнулась с рядом проблем. О чем впоследствии сняли фильм, получивший название «Затерянные в Ла-Манше».

Съемки нового проекта должны были стартовать в конце 2016 года, но за день до старта съемок работу снова отложили. В фильме снялись Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард и Джонатан Прайс.