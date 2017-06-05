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Украина
Порошенко похвастался новыми бронетранспортерами для нацгвардии

Порошенко похвастался новыми бронетранспортерами для нацгвардии

17:33  5 Июня 2017
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Порошенко похвастался новыми бронетранспортерами для нацгвардии

Киев, 5 июня. Национальная гвардия Украины получила партию бронетранспортеров БТР-3ДА. Об этом в понедельник сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Киевский бронетанковый завод оснастил боевые машины современным цифровым комплексом с лазерным дальномером и стабилизатором пушки, — отметил он.

Чергова партія нових БТР-3ДА передана у Нацгвардію! Київський бронетанковий завод оснастив бойові машини сучасним цифровим комплексом з лазерним далекоміром та стабілізатором гармати. Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності! #GloryToUkraine

تم نشره بواسطة ‏‎Петро Порошенко‎‏ في 5 يونيو، 2017

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что бойцы Нацгвардии Украины расстреляли двух дезертиров из ВСУ.

#украина #порошенко
Алексей Громов
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